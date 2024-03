Empoli, ecco chi è il tuo uomo salvezza

Empoli, è Cambiaghi l’uomo salvezza del club: al momento sarebbe salvo con 25 punti e Nicola può contare sull’attaccante

In questo momento l’Empoli sarebbe salvo. Ha 25 punti, uno in più del Frosinone al terzultimo posto, il lavoro di Davide Nicola. Ma i prossimi impegni sul calendario, a partire dalla trasferta a Milano per affrontare l’Inter, non consentono di dormire sonni tranquilli.

La Gazzetta dello Sport oggi ha provato a designare per ogni pericolante l’uomo che potrà essere decisivo nella volata per restare in Serie A. Ecco chi è quello individuato per i toscani: «Dopo la partenza di Baldanzi molte delle speranze passano dai piedi di Cambiaghi. Che può fare molto anche in zona gol, ma è proprio lì davanti che si deve svoltare».