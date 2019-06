Empoli, Bucchi è l’uomo giusto per ripartire da zero: il motivo

Empoli, il mercato lascia tutti in Serie A: l’uomo per ripartire è Cristian Bucchi. Tutti i dettagli

L’Empoli di Andreazzoli non esiste più. I pezzi pregiati sono sul mercato e di quella squadra rimarrà davvero poco. L’impresa la dovrà fare Cristian Bucchi, il nuovo allenatore dei toscani. Dallo scoppiettante 4-3-1-2 di Andreazzoli ad un allenatore che fa della versatilità il suo cavallo di battaglia.

Si chiama 4-3-3 (il modulo più utilizzato in carriera da Bucchi), ma si può leggere in tanti modi. L’ex Benevento e Perugia cambia in base all’avversario che ha di fronte, con la grande capacità di passare da una difesa a 4 ad una a 3. E così, nonostante un Empoli che cambierà molti volti, Bucchi sarà l’uomo giusto interpretare e valorizzare. L’Empoli riparte così.