Empoli, Zanetti: «dobbiamo migliorare le percentuali di realizzazione»

Le parole di Paolo Zanetti nel prematch dell’Empoli: «Parché Cambiaghi e non Destro? Per una questione di caratteristiche»

Paolo Zanetti è intervenuto nel pre match della sfida tra Empoli e Torino. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

«Parché Cambiaghi e non Destro? Per una questione di caratteristiche, magari Destro sarà utile a gara in corso, anche perché non ha 90 minuti nelle gambe. Non ho mai nascosto quanto sarà importante Destro nel nostro percorso comunque. Come si affronta il Torino? Il Torino ha caratteristiche precise, dovremo mettere la partita su un binario in cui dovremo essere bravi a restare dentro a livello di intensità. Problemi offensivi? Mi preoccupa una squadra che non crea, noi lo facciamo, ma dobbiamo migliorare le percentuali di realizzazione»