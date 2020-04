Emre Can «Da Sarri zero chance ma alla Juve sono grato»

Emre Can ha parlato alla Bild della sua esperienza alla Juve non lesinando una frecciatina a Maurizio Sarri

Emre Can ha parlato alla Bild della sua esperienza alla Juve, non usando parole dolci nel descrivere il suo rapporto con Maurizio Sarri.

SARRI – «Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, negli ultimi mesi ho vissuto molti momenti difficili».

JUVE – «La scorsa stagione sono stato una parte importante della squadra. Abbiamo vinto il campionato con merito e ho anche giocato molto bene in Champions League. Per me a Torino è stato comunque un bel capitolo della mai carriera, per il quale sono grato».