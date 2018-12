Emre Can è pronto al rientro e va in gol in amichevole

La Juve ha affrontato il Chisola, formazione di Eccellenza. In gol, fra gli altri, Emre Can, che dovrebbe rientrare con l’Inter

Emre Can si è messo alle spalle l’operazione per la rimozione del nodulo tiroideo ed è tornato, ormai da oltre 10 giorni, ad allenarsi con il gruppo bianconero. Il centrocampista tedesco non è andato in panchina contro la Fiorentina a Firenze ma si appresta a fare il suo rientro nella formazione bianconera. Allegri lo aveva annunciato prima della sfida contro i viola e ormai si attende solo la conferma ufficiale: il tedesco tornerà tra i convocati contro l’Inter. Il giocatore, come riferito dalla Juventus attraverso una nota sul suo sito web, ha giocato nella sfida contro il Chisola, formazione piemontese che milita nel campionato di Eccellenza, ed è andato in gol.

Ottime notizie dunque per la Juventus ma non solo. Emre Can dovrebbe andare in panchina per poi entrare a gara in corso contro l’Inter. Questa la nota della Juve sull’ultimo allenamento: «La Juventus prosegue la preparazione al JTC in vista della sfida di venerdì con l’Inter. Questa mattina i bianconeri si sono divisi in due gruppi, uno dei quali ha sostenuto un lavoro atletico e tecnico, mentre l’altro ha affrontato in allenamento il Chisola, formazione piemontese che milita nel campionato di Eccellenza. 3-0 il punteggio finale, firmato da Emre Can e dalla doppietta di Bunino, dell’Under 23». Barzagli invece è andato ko.