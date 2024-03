Enrico Chiesa: «Spalletti un grande. Sul futuro di Marotta...»

Le parole di Enrico Chiesa, ex calciatore e padre dell’attaccante della Juve, sulla Nazionale di Spalletti

Enrico Chiesa, ex calciatore e padre dell’attaccante della Juve, ha parlato a margine della cerimonia per il premio Bruno Beatrice al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino.

EUROPEO – «Penso che fare risultato sia importante. Conosco Spalletti, è molto bravo sia come persona che come allenatore: speriamo che si faccia bene agli Europei. Mi auguro solo che possa fare bene la Nazionale: abbiamo un grande allenatore come Spalletti, tifiamo per lui».

EUROPA LEAGUE – «Intanto una tra Milan e Roma andrà in semifinale ed è una buona cosa. Penso che tutte abbiano possibilità di andare in finale».

ADDIO MAROTTA ALL’INTER – «Può essere una risorsa importante per il calcio italiano. È un grande dirigente e sappiamo la strada che ha fatto, se seguirà questa strada sarà importante per i giovani italiani».

JOE BARONE – «E’ una persona che ho conosciuto e mi è dispiaciuto veramente molto. Sono vicino alla sua famiglia, a tutta la Fiorentina, a Commisso. Mi auguro che la Fiorentina possa ripartire: viene a dimenticare un personaggio molto importante, che ha fatto tanto in questi cinque anni. Penso non sia facile, ma anche che la Fiorentina sia una famiglia importante. Commisso è vicino alla squadra e alla città: tutti riusciranno a uscirne, è un dispiacere enorme per tutti, anche per chi come l’ha conosciuto. Joe l’ho conosciuto quando è venuto alla Fiorentina. Una persona molto schietta: abbiamo avuto diversi incontri, abbiamo parlato sempre con grande rispetto tra le parti. Ha fatto tanto per la Fiorentina».

THIAGO MOTTA – «Beh, sta facendo molto bene. Gli faccio i complimenti: non è facile ma il Bologna è lì e si giocherà le sue carte fino alla fine».

SERIE B – «Il Parma ha buone possibilità, la Sampdoria si è ripresa e sta facendo bene con Pirlo: gli auguro di poter giocare i playoff».