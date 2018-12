Clamorosa gaffe di una concorrente a L’Eredità: le chiedono chi avesse sbagliato il rigore nella finale del 1982 e lei risponde «Candreva» – FOTO

Non è passata inosservata la clamorosa gaffe di questa sera a L’Eredità, programma di Rai 1 condotto attualmente da Flavio Insinna. Nel corso della puntata, una concorrente doveva rispondere velocemente per non uscire sconfitta dal programma e, alla domanda “Chi sbagliò il rigore della finale del 1982”, ha risposto con «Candreva». La concorrente, di nome Valeria, non ha esitato a dare la risposta, forse ingannata dall’inizio della parola (la C). Il calciatore della Nazionale italiana che sbagliò il rigore in quell’occasione fu Cabrini, e non di certo Candreva. L’ex difensore della Juventus, Antonio Cabrini, sbagliò il rigore nella finale della Coppa del Mondo tra Italia e Germania Ovest. Un rigore che però non incise sul risultato in quanto la partita terminò 3-1 per l’Italia