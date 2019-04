L’Eredivise, il massimo campionato olandese, ha deciso di spostare il turno perché c’è Tottenham-Ajax. Le ultimissime

Il campionato olandese si ferma e si mobilita e ‘tifa’ Ajax. I Lancieri sono approdati in semifinale e sognano la finale di Champions League contro Barcellona o Liverpool. La formazione di Ten Hag, dopo aver eliminato la Juventus, dovrà vedersela contro il Tottenham nelle semifinali e la Federazione olandese ha deciso di fermare l’Eredivisie.

La Federazione olandese, per permettere all’Ajax i prepararsi al meglio alla semifinale di andata di Champions League contro il Tottenham, in programma martedì 30 aprile, ha deciso di rinviare il turno di campionato previsto per il weekend antecedente (tutte devono giocare in contemporanea, non era possibile spostare solo il match tra Ajax e De Graafschap). La decisione è stata presa per non compromettere il corretto svolgimento del campionato: la giornata verrà recuperata il 15 maggio.