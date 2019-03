L’ironia impietosa dei social dopo l’ennesima papera di Gigio Donnarumma ieri sera contro la Sampdoria: il portiere del Milan torna di nuovo ad essere Paperumma

Un’altra papera di Gigio Donnarumma è costata questa volta la sconfitta del Milan contro la Sampdoria. L’appoggio completamente sbagliato dell’estremo difensore rossonero dopo appena pochissimi secondi di gioco che è valso il gol di Gregoire Defrel per i blucerchiati, ha avuto conseguenze gravissime per tutta la squadra, che non ha avuto più modo e possibilità di recuperare lo svantaggio minimo. Insomma, per l’estremo difensore campano, non nuovo a questo genere di papere, ancora una volta la dimostrazione di una certa superficialità (ed immaturità) in certi momenti della gara. Un problema per il Milan, ma anche per i tifosi, che cominciano a perdonare sempre meno i black-out di Donnarumma.

Sui social così, subito dopo il gol sampdoriano, sono arrivate critiche ed insulti. Qualcuno però (specie tra i tifosi non rossoneri) ha preferito anche usare l’ironia per sdrammatizzare. Di certo non sono mancati i riferimenti a Paperumma, l’alter ego fumettistico di Donnarumma inventato per Topolino qualche tempo fa, ma mai così attuale quando appunto si parla di papere e affini. Twitter, quando vuole, sa essere un posto bellissimo: ecco un campionario degli sfottò più simpatici al portiere del Milan.