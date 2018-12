Ternana, esonero Carbone: la società valuta il da farsi, spunta già il nome di Gautieri come possibile sostituto

Esonero Carbone: ufficiale, si dimette da tecnico della Ternana – 21 gennaio, ore 21

Si è dimesso da tecnico della Ternana l’allenatore Benito Carbone con questo comunicato ufficiale sul sito web delle Fere: «La mia avventura da allenatore della Ternana termina qui. Ho comunicato alla Società le dimissioni irrevocabili. Credo sia giusto che la Società possa serenamente scegliere le migliori soluzioni per raggiungere al più presto il traguardo minimo della permanenza in Serie B. Ringrazio la squadra, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i dipendenti che in questi mesi mi hanno affiancato in questa straordinaria avventura. Un particolare pensiero va alla Società, non solo perché ha creduto in me questa estate ma anche perché in questi mesi mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare. Mi ha sempre rinnovato la fiducia e proprio per questo ho deciso di farmi da parte. Purtroppo nel calcio, a volte, non sempre le cose vanno nel verso giusto. Ho dato tutto me stesso e non mi sono mai risparmiato. Il mio pensiero va anche alla squadra. Questi ragazzi hanno un grande valore. Mi sento, però, in dovere di dare una scossa. Spero che serva. Grazie a tutti! Non smettete mai di lottare, in voi batte un cuore d’acciaio”.

Esonero Carbone: la società ci pensa, Gautieri in pole?

Esonero Carbone: non se la passa bene la Ternana di Benny Carbone, La formazione rosso-verde figura alla penultima posizione nella classifica di Serie B con i soli 20 punti conquistati nelle prime 22 giornate di campionato. Dietro c’è solamente il Trapani, che grazie alla vittoria odierna per 2-1 sale a quota 16 e aumenta le proprie speranze di salvezza. Se la passa male, invece, la Ternana di Benny Carbone, oggi alla quarta sconfitta consecutiva. La società umbra nei giorni scorsi, con l’ingresso del nuovo ds Pagni, ha definito diversi arrivi come Diakitè, Ledesma, Monachello e Pettinari, ma questi non sono bastati a invertire la rotta. Secondo quanto ripreso dalla redazione di Sky Sport, la società della Ternana pare fortemente decisa all’esonero del proprio allenatore, Benito Carbone. Tra i nomi dei possibili sostituti in pole position c’è quello di Carmine Gautieri.