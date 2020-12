Borussia Dortmund, Favre vicino all’esonero: le voci dalla Germania

Sarebbe finita l’avventura di Lucien Favre sulla panchina del Borussia Dortmund. Il tecnico, secondo la Bild, sarebbe stato esonerato

Secondo quanto riportato dalla BILD sarebbe finita l’avventura di Lucien Favre sulla panchina del Borussia Dortmund. Il tecnico paga un momento poco brillante dei gialloneri coinciso anche con l’assenza di Erling Braut Haaland.

Favre pagherebbe l’umiliazione casalinga subita dallo Stoccarda nella gara di ieri per 1-5. Per il suo sostituto si fa sempre più insistente in Germania il nome di Pochettino, ex Tottenham.