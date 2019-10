Esonero Giampaolo, Maldini e Boban in disaccordo: la situazione in casa Milan alla vigilia della trasferta contro il Genoa

La panchina di Giampaolo continua a ballare. A Genova, in campionato, al tecnico rossonero non basterà soltanto una vittoria: in società viene pretesa anche una prestazione di spessore da parte della squadra.

Per convincere anche gli scettici a proseguire con l’ex Samp in panchina. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, Boban avrebbe spinto per l’esonero immediato cercando inutilmente di convincere anche Maldini. La ricerca di un sostituto è comunque in corso, con la candidatura forte di Garcia.