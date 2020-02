Esonero Mazzarri: si attende solo l’annuncio ufficiale

Esonero Mazzarri: il tecnico granata è ormai al passo d’addio. Si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del Toro

Walter Mazzarri è vicinissimo all’esonero da allenatore del Toro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dopo una notte di riflessione, la dirigenza granata ha comunicato al tecnico l’esonero. Si attende solo l’annuncio ufficiale.

In pole position per sostituirlo c’è Moreno Longo, ex allenatore delle giovanili dei granata, che dovrà prima liberarsi dal contratto con il Frosinone. Sono ore caldissime in casa Toro.