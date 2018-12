Esonero Toscano, svolta in casa Avellino: è ufficiale

Esonero Toscano: svolta in casa Avellino, che decide di separarsi dal tecnico dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cesena. Al suo posto arriva Novellino? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Esonero Toscano, svolta Avellino: fatale la sconfitta odierna contro il Cesena. Pochi minuti fa il club di Serie B ha ufficializzato la separazione con l’ex tecnico della Ternana, assente nelle ultime due partite perché bloccato in ospedale a causa per coliche renali. Ore decisive per il futuro della panchina biancoverde: in pole c’è Walter Alfredo Novellino.

IL COMUNICATO UFFICIALE – Ecco la nota ufficiale diramata dal club campano: «L’U.S. Avellino comunica che Domenico Toscano è stato esonerato dalla guida tecnica della prima squadra. La società desidera ringraziare l’allenatore per l’impegno dimostrato nello svolgimento dell’incarico augurandogli i migliori successi professionali».