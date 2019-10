Espanyol: un’ottima occasione per il rilancio di Machin

Pablo Machin ha l’occasione di rilanciarsi all’Espanyol. L’ex tecnico del Girona ha una proposta di calcio molto interessante

Dopo l’esonero a Siviglia, Machin torna subito ad allenare. Il tecnico spagnolo dovrà cercare di risollevare le sorti dell’Espanyol, club che ha iniziato molto male la stagione.

Il calcio di Machin si distingue per un 352 molto propositivo con una mediana stracolma di giocatori tecnici. Basti pensare che la mediana del suo Siviglia era composta da Vazquez, Banega e Pablo Sarabia. Espanyol può essere una buona tappa per rilanciarsi, in un club che oltretutto disputa l’Europa League.