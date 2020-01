Esposito: «Dovevo crescere in fretta» VIDEO

Esposito, un altro estratto dall’intervista realizzata da Dazn al gioiellino dell’Inter in cui parla della sua gioventù

Giocare nell‘Inter non è cosa da poco e richiede grande impegno e dedizione. Queste le parole del neroazzurro Esposito nell’intervista rilasciata a Dazn.

«Quando ero piccolo sapevo di dover crescere in fretta non potevo fare le stesse cose degli altri bambini. Giocare nell’Inter non è una cosa da tutti, dovevo sacrificami ma allo stesso tempo avevo delle bellissime soddisfazioni. Mi sento qualche anno in più rispetto alla mia età».