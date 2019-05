Incredibile ingenuità di Medhi Bourabia che dopo aver segnato al Toro si solleva la maglietta e viene espulso!

Incredibile all’Olimpico di Torino! Il Sassuolo passa in vantaggio con una staffilata da fuori area di Medhi Bourabia che trova l’angolino alla destra di Sirigu e porta in vantaggio i neroverdi.

Felicità per il gol, tuttavia, strozzata da quello che accade immediatamente dopo. Il difensore del Sassuolo, già ammonito in precedenza per un fallo su Belotti, dopo aver segnato si solleva la maglietta sopra la testa costringendo l’arbitro Giacomelli ad estrarre il secondo giallo ed a espellerlo. Bourabia ha provato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ma il regolamento parla chiaro.