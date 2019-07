Esteghlal, in arrivo un attaccante per Stramaccioni: è un ex della Serie A

Esteghlal, in arrivo un attaccante per mister Stramaccioni: è una vecchia conoscenza della Serie A. Ecco di chi si tratta

Colpo in entrata per l’Esteghlal di Andrea Stramaccioni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ad un passo l’accordo tra gli iraniani ed una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Si tratta di Cheick Diabatè, attaccante maliano classe 1988 proveniente dal Mali. Diabatè ha giocato per una metà di stagione al Benevento, nel 2018, mettendo a segno 8 reti in 11 partire, due delle quali alla Juve.