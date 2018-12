Eto’o: «Xavi meritava 5-6 Palloni d’Oro»

Samuel Eto’o difende l’ex compagno di squadra al Barcellona, Xavi, e attacca Cristiano Ronaldo sull’assegnazione del Pallone d’Oro

Samuel Eto’o prende parola sull’assegnazione del Pallone d’Oro dopo le ultime polemiche. L’ex attaccante del Barcellona ha dichiarato che «Se il Pallone d’Oro fosse stato in modo giusto, Xavi ne avrebbe vinti cinque o sei». Le parole del camerunense, rilasciate a Cadena Ser, arrivano dopo che Xavi aveva attaccato Cristiano Ronaldo sull’assegnazione del prestigioso premio, aggiungendo che Messi, e non il portoghese, sarebbe il miglior calciatore del mondo

CRISTIANO RONALDO – Anche il giocatore del Real Madrid aveva risposto piccato a Xavi: «Ora gioca in Qatar o non so dove.Io ho ho vinto tre Palloni d’Oro, lui mai, poco importa che parli di me per apparire sui giornali».