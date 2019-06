L’Italia di Mancini riprende il cammino verso Euro 2020: il primato andrà consolidato in trasferta. Ecco perchè importante non abbassare la guardia

L’Italia sarà impegnata questa sera contro la Grecia, ore 20.45, nelle sesta giornata valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Allo Stadio Olimpico di Atene, i padroni di casa (secondi a quota 4pt) potranno insidiare il primato in classifica degli Azzurri di Mancini (6pt).

Per questo motivo sarà importante mantenere alta la concentrazione ed evitare passi falsi. Un eventuale sconfitta, oltre a permettere il sorpasso della Grecia, potrebbe far scivolare la nostra Nazionale addirittura al terzo posto. Alle 18, infatti, si sfideranno Finlandia (3pt) e Bosnia ed Erzegovina (4pt) che in caso di vittoria potrebbero accorciare, pareggiare o sorpassare l’Italia a seconda dei casi.