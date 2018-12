Europa League, il Milan si qualifica se… Le combinazioni

Il Milan affronterà stasera l’Olympiacos nella tana dei greci. L’obiettivo sarà non perdere con due gol di scarto, o segnare due gol.

Gara importantissima per il Milan quella di stasera al Karaiskakis contro l’Olympiacos. I rossoneri si giocano il passaggio del turno proprio contro i greci, con il Betis Siviglia già qualificato ai sedicesimi e quasi certo del primo posto. La squadra di Gattuso è nettamente favorita sui biancorossi, che possono solo vincere per sperare in una qualificazione. Non solo, dovranno anche avere due gol di scarto, ma solo se il Milan segna meno di due gol. In sintesi: con il 2-0 e il 3-1 passa l’Olympiacos, forte nel primo caso per il gol segnato a San Siro nel 3-1 dell’andata, nel secondo per la miglior differenza reti (+5 contro +3). In tutti gli altri casi, dalla sconfitta di misura al pareggio, saranno i rossoneri ad avere la meglio. Ci sarebbe anche il modo di arrivare primi nel girone, per evitare big come Arsenal e Chelsea, ma in questo caso servirebbe un vero e proprio miracolo. Oltre alla vittoria sul campo greco, il Betis dovrebbe perdere in casa con il Dudelange ultimo in classifica.