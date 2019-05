Europei Under 17, domani la finale Italia-Olanda: è la rivincita dello scorso anno per provare a firmare il primo successo azzurro

Manca l’ultimo gradino, il più importante però, per arrivare in cima alla scala del calcio giovanile del Vecchio Continente. Domani pomeriggio, infatti, l’Italia di Nunziata sfiderà l’Olanda nella finalissima degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Una rassegna nella quale gli azzurrini, tra girone e scontri diretti, hanno ad oggi completato un percorso netto. Solo vittorie.

Fino all’appuntamento di domani, quello decisivo. E per nulla inedito: Italia-Olanda rappresenta infatti la medesima finale andata in scena un anno fa. Quando gli orange si imposero soltanto ai calci di rigore, stesso amaro epilogo già vissuto nel 2013 con la Russia. Ora la concreta possibilità di iscrivere per la prima volta il nome dell’Italia sull’albo d’oro della rassegna giovanile.