Europei Under 17, Italia-Spagna è sfida tra squadre già qualificate: ecco le possibili avversarie ai quarti

E’ cominciato nel migliore dei modi, il cammino dell’Italia agli Europei Under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Superando nelle prime due giornate i pari età di Germania ed Austria, infatti, gli azzurrini hanno strappato il pass per i quarti di finale con un turno d’anticipo. Quello che, stasera alle ore 20, li vedrà sfidare la Spagna.

In un confronto che metterà in palio “soltanto” le prime due posizioni nel girone, e di conseguenza l’avversaria da sfidare nei quarti di finale. Tre, al momento, le possibilità, che rispondono ai nomi di Ungheria, Islanda e Portogallo. A seconda delle combinazioni di risultati nell’ultima giornata, così, si formeranno gli accoppiamenti in vista del primo turno di scontri diretti.