Europei Under 19 2019: dove si giocano, calendario e info streaming

A luglio otto Nazionali, fra cui l’Italia, si giocheranno la 67ª edizione degli Europei Under 19: Paese ospitante, squadre, calendario e risultati

Il calcio giovanile si prepara a vivere un periodo molto ricco sotto il profilo delle competizioni internazionali. Oltre ai Mondiali Under 20 in programma in Polonia fra maggio e giugno, a luglio si giocheranno gli Europei Under 19 2019, cui prenderà parte anche l’Italia Under 19 del Ct Federico Guidi.

Europei Under 19 2019: dove si giocano, date e formula

Gli Europei Under 19 2019 saranno la 67ª edizione del torneo, che si disputerà in Armenia dal 14 al 27 luglio 2019.

Alla fase finale parteciperanno 8 Nazionali, l’Armenia, Paese ospitante, più altre 7 squadre provenienti dalle qualificazioni. Le 8 Nazionali finaliste saranno divise in 2 gironi all’italiana da 4 squadre ciascuno, e le prime 2 classificate accederanno alle semifinali ad eliminazione diretta. Tutte le squadre saranno composte da calciatori nati dopo il 1° gennaio 2000.

Negli anni pari (dunque non in questa edizione) gli Europei Under 19 qualificano anche le Nazionali partecipanti (5 o 6) ai successivi Mondiali Under 20 che si giocano l’anno seguente.

Europei Under 19 2019: squadre partecipanti

Oltre all’Armenia, dopo 2 fasi di qualificazione sette Nazionali si sono qualificate alla fase finale che assegnerà il titolo:

Gruppo 1: Irlanda

Irlanda Gruppo 2: Repubblica Ceca

Repubblica Ceca Gruppo 3: Norvegia

Norvegia Gruppo 4: Spagna

Spagna Gruppo 5: Francia

Francia Gruppo 6: Portogallo (Campione uscente)

Portogallo (Campione uscente) Gruppo 7: ITALIA

Europei Under 19 2019: sorteggio, gironi e risultati

Il sorteggio dei due gironi della fase finale degli Europei Under 19 2019 si terrà il prossimo 31 maggio alle ore 11.00 italiane ad Erevan, capitale dell’Armenia. Sorteggiati i due gruppi, sarà anche stilato il programma ufficiale delle partite.

Europei Under 19 2019: streaming e diretta tv

La RAI trasmetterà tutte le partite dell’Italia Under 19 nella fase finale in diretta o in differita, una semifinale e la finale su RaiSport + HD. In streaming sul sito RaiPlay.