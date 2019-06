Italia-Spagna, Europei Under 21: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Tutto esaurito allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per quello che si prospetta uno dei big match più promettenti degli Europei Under 21. L’Italia di Mister Di Biagio affronterà la Spagna di De La Fuente. Le Furie Rosse fanno paura e non perdono contro gli Azzurri dal 2006, ma la rosa è guidata da talenti di alto livello (Kean e Chiesa su tutti) e può sognare in grande.

Italia-Spagna: tabellino

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Mandragora, Barella; Zaniolo, Kean, Chiesa. Ct. Di Biagio

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Aguirregabiria, Meré, Vallejo, Martin A.; Fabian Ruiz, Merino; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. Ct. De La Fuente

ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda)

NOTE: nessuna.

Italia-Spagna: diretta live

Collegamento alle h 21:00