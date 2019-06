Italia-Spagna Under 21: gli Azzurrini sfidano le Furie Rosse nella 1ª giornata del Girone A della fase finale degli Europei 2019

Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio aprono il loro cammino nella fase finale degli Europei Under 21 2019 sfidando nella 1ª giornata del Girone A la Spagna di Luis de la Fuente. Italia-Spagna Under 21: la partita si disputerà la sera di domenica 16 giugno alle ore 21.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Dello stesso girone fanno parte anche Polonia e Belgio, che si sfideranno nell’altro match in programma alle 18.00.

La prima gara dell’Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20.35. Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play.

Sarà inoltre possibile la radiocronaca della partita degli Azzurrini su Rai Radio1, a cura di Giuseppe Bisantis, con il commento tecnico in studio a Saxa Rubra di Sergio Brio.

Italia Under 21-Spagna Under 21

Competizione: Europei Under 21 2019

Quando: domenica 16 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: Rai Radio1

Stadio: Renato Dall’Ara (Bologna)



Le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Audero; Adjapong, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Lo. Pellegrini, Mandragora, Barella; Chiesa, Cutrone, Kean. Ct. Di Biagio

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. Ct. De la Fuente