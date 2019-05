Europei Under 21, la sfida si avvicina: le avversarie nel girone dell’Italia

Europei Under 21, la sfida degli azzurrini del ct Di Biagio si avvicina: alla scoperta delle avversarie nel girone dell’Italia

Di Biagio promette battaglie e punta la vittoria finale, forte di una selezione dai nomi importanti come forse mai prima d’ora. Ma la contesa, agli Europei Under 21 ospitati proprio in Italia tra meno di un mese, sarà decisamente serrata fin dalla fase a gironi. Inevitabile, d’altronde, dato che per la fase finale della competizione continentale hanno staccato il pass soltanto le migliori 12 formazioni.

E allora già il raggruppamento, per gli azzurrini, sarà scoglio impegnativo da affrontare. A partire, anche e soprattutto, dall’esordio del 16 giugno a Bologna contro la corazzata Spagna. Seguirà quindi la sfida alla Polonia, chiuderà i conti la gara contro il Belgio. Soltanto il primo posto vale l’accesso in semifinale, aperto però anche alla miglior seconda tra i tre gironi ai nastri di partenza della manifestazione.