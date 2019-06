Europei Under 21, le avversarie dell’Italia attingono dalla Serie A: ben 11 convocati tra le selezioni straniere, 3 anche dalla B

La Serie A protagonista dell’Europeo Under 21 che scatterà domani proprio in Italia. E non soltanto per merito della selezione azzurra nelle mani di Gigi Di Biagio, forse mai così ricca di talenti già protagonisti nella nostra massima divisione. Perché, tra i convocati negli altri Paesi partecipanti, ci sono ben 11 giocatori impegnati nel campionato italiano.

A partire da Fabiàn Ruiz e Lirola, con i rappresentati di Napoli e Sassuolo che con la loro Spagna sfideranno l’Italia proprio domani all’esordio. Oltre a loro, però, anche Radu del Genoa con la Romania, Milenkovic della Fiorentina e Lukic del Toro con la Serbia, Omeonga del Genoa con il Belgio, Semper del Chievo con la Croazia e Rasmussen dell’Empoli con la Danimarca.

Ma c’è di più. Al via della rassegna continentale ci saranno anche il croato Halilovic del Milan ed i polacchi Kownacki della Samp e Jagiello del Genoa. Di proprietà di club della Serie A, ma nell’ultima stagione in giro in prestito. Completano l’elenco, scendendo invece in Serie B, il serbo Radunovic della Cremonese (ma in prestito dell’Atalanta) ed i romeni Puscas del Palermo e Dragomir del Perugia.