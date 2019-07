Europei Under 21, ecco la top 11: presenti solo due “italiani” – FOTO

Gli Europei Under 21 si è concluso domenica con il trionfo della Spagna sulla Germania. Mattatore di serata il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, nominato miglior giocatore del torneo.

La UEFA ha stilato la formazione ideale di questi Europei Under 21: dominio tedesco e spagnolo, con rispettivamente sei e quattro giocatori, con l’unica eccezione di Puscas, attaccante romeno in uscita dal Palermo. Puscas e Fabian Ruiz sono gli unici giocatori che militano in campionati italiani.

🔝 The Official #U21EURO Team of the Tournament 🌠

UEFA's Technical Observers have selected their XI from the UEFA European Under-21 Championship in Italy… 🙌 pic.twitter.com/wTJrzxCUjA

— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 2, 2019