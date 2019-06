Europei Under 21, che abbondanza per l’Italia del ct Gigi Di Biagio: nell’esordio con la Spagna fuori uno tra Zaniolo e Cutrone

Europei Under 21, si parte. Questa sera una delle versioni più forti della storia recente dell’Italia scende infatti in campo con la Spagna per l’esordio nella rassegna continentale di casa. Con problemi d’abbondanza, soprattutto in attacco, per il ct Gigi Di Biagio.

La mediana, con Barella e Pellegrini ai lati del “volante” Mandragora, pare infatti consolidata. E così Zaniolo scivola tra le opzioni offensive del 4-3-3 azzurro in ballottaggio con Cutrone, mentre non dovrebbe mancare una casacca da titolare per Kean e Chiesa. Uno dei quattro, in ogni caso, resterà fuori. Un dato abbastanza impressionante, come quello che vuole un Orsolini in grande crescita relegato per certo in panchina.