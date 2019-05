Europei Under 21, alla scoperta dei pre convocati da parte del ct azzurro Di Biagio: chi è Gaetano Castrovilli

Gli occhi di Gigi Di Biagio, ct dell’Italia Under 21, da tempo ormai si sono posati sulle qualità tecniche di Gaetano Castrovilli. Presenza costante nelle più recenti convocazioni del selezionatore azzurro e nome confermato tra i 26 pre convocati in vista degli Europei di categoria in programma in Italia a giugno. In virtù dell’ottima stagione condotta in porto alla Cremonese, dove per il secondo anno di fila ha militato in prestito il centrocampista offensivo classe 1997.

Nato a Minervino Murge e cresciuto calcisticamente nel Bari, infatti, Castrovilli nel 2017 è stato prelevato dalla Fiorentina. Con la Viola ha disputato sei mesi in Primavera, centrando anche una finale scudetto, prima di spiccare il volo tra i professionisti: in due anni alla Cremonese, ha totalizzato 44 presenze e 4 reti. Un bel biglietto da visita, per gli Europei Under 21 e per un imminente ritorno alla casa madre.