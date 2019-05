Europeo U21, Di Biagio chiama i “grandi” di Mancini: Kean, Chiesa e Zaniolo

L’Europeo Under 21 è alle porte: manca un mese all’esordio. Di Biagio vuole convocare i pesi massimi per tentare l’impresa

L’Europeo Under 21 è ormai alle portee la Nazionale italiana di Di Biagio apre alla convocazione di grandi nomi dall’Italia dei grandi: «Ci sarà la possibilità di riportare da noi i ragazzi che sono in Nazionale A». Tra i tanti, l’Italia U21 potrà puntare su Mancini, Zaniolo, Chiesa, Kean, Barella, Lorenzo Pellegrini e magari i baby Tonali e Luca Pellegrini per una Nazionale di giovani che richiama in parte quella del CT Mancini.

I ritorni importanti saranno principalmente tre. Il primo è quello di Zaniolo della Roma che ha collezionato 4 presenze in Under 21 e 2 con la Nazionale maggiore. Dalla Fiorentina, Federico Chiesa con le sue 10 volte in U21 e le sue 11 con quella dei grandi. Infine, l’emergente Moise Kean dalla Juventus che con Di Biagio ha collezionato 3 presenze.