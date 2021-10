Everton, Benitez rivela: «La dirigenza non sapeva chi fossi...»

L’allenatore dell’Everton Rafa Benitez ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza dei Toffees, svelando alcuni particolari curiosi

Rafa Benitez, attuale allenatore dell’Everton, in una intervista al Liverpool Echo ha raccontato dei primi colloqui con la dirigenza del club del Merseyside svelando alcuni particolari curiosi.

PRIMI CONTATTI – «Quando ho ricevuto la prima chiamata ero in casa. Ho parlato con il signor Moshiri e poi, successivamente, c’è stata una teleconferenza con molte persone collegate. Volevano farmi delle domande ma, cosa che mi ha sorpreso, non mi conoscevano come professionista. Pensavano che io fossi andato in Cina senza particolari motivi ma ci sono andato perché era una grande opportunità, non avendo ricevuto offerte in Inghilterra. Era un progetto con potenziale e denaro, ma la pandemia ha cambiato tutto. Adesso sono tornato qui e posso competere di nuovo, con una proprietà ambiziosa».

“SCONOSCIUTO” – «Non sapevano però che quando ero al Liverpool ho cambiato l’Academy. Che ho una laurea in educazione fisica e lavoravo nelle scuole per poter lavorare con i giovani calciatori. Ho fatto lo stesso al Real Madrid e al Dalian, mi piace migliorare il settore giovanile».