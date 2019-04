Il Milan lavora per Everton del Gremio ma un altro colpo “alla Paquetà” potrebbe incrinare i rapporti con la Uefa

Milan sempre a lavoro per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Il club rossonero potrebbe cedere Suso e potrebbe puntare su un nuovo esterno d’attacco. Il Milan potrebbe pescare in Brasile. Leonardo ha da tempo messo nel mirino Everton, 23enne esterno offensivo di proprietà del Gremio. Un’operazione costosa per i rossoneri, già impostata dal dirigente milanista.

Leonardo ha il sì di Everton del Gremio nonostante la continua pressione del Manchester City sul ragazzo, ma non può chiudere perché obbligato ad aspettare decisioni ‘dall’alto’. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, l’affare è a rischio a causa del Fair Play Finanziario: il Milan ha fatto irritare la Uefa con il colpo Paqueta e un altro affare simile potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti con l’Uefa. Situazione dunque in evoluzione: si complica il mercato dei rossoneri.