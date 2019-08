Evra consiglia Pogba: «Allo United non è amato come alla Juve»

Patrice Evra, ex compagno di Paul Pogba sia in Nazionale che alla Juve, ha consigliato il centrocampista per il futuro

Evra ha giocato con Pogba sia alla Juve che in Nazionale francese. L’ex terzino ha parlato ai microfoni del Mail on Sunday del futuro del centrocampista, consigliandolo.

JUVE – «Non so che cosa riserva il futuro di Paul. So che si è sentito davvero amato alla Juventus. Non ha quell’amore a Manchester».

CRITICHE – «Dimentichiamo sempre di cosa sono fatti i giocatore. Un giocatore si esibisce in campo. Quindi criticalo quando non sta giocando bene, ma se sta giocando bene concentrati su quello».

FUTURO – «Quando acquisti belle macchine e una grande casa creerai odio e gelosia, quindi dovrai intensificare il gioco e non lasciarti condizionare. Ecco perché dico a Paul: “Fai quello che vuoi ma se vedi che influenza il tuo gioco, fermati. Non cercare di essere come un guerriero. Fermati”».