Fabian Ruiz: «Napoli? Sono felice. Ho ancora quattro anni di contratto»

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato dal ritiro della Nazionale per parlare del suo futuro con gli azzurri

Ai microfoni di Radio Marca, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha confermato la sua volontà di rimanere agli azzurri per la prossima stagione.

Ecco le sue parole durante il ritiro con la sua Nazionale: «Ho ancora quattro anni di contratto e sono felice lì, in questo momento penso alla prossima stagione e a fare ancora meglio. La mia mente è concentrata sul Napoli. Liverpool in finale di Champions? Eravamo a un passo dall’eliminarli, poi si sono qualificati grazie a un gol. In realtà Klopp ha fatto un ottimo lavoro e non ha mai mollato: penso che quest’anno non perderanno in finale».