Fabregas al Milan? «Al Chelsea sto bene, ma a gennaio…»

Fabregas nome caldo per il Milan, l’ex Barça lancia segnali di calciomercato dopo la sfida di Europa League

Cesc Fabregas è, insieme a Zlatan Ibrahimovic, il profilo di calciomercato più caldo in entrata per il Milan dal prossimo gennaio. Il centrocampista del Chelsea reclama più spazio e in virtù del contratto in scadenza la sua situazione sta attirando le sirene di numerosi club europei. Tra cui il Milan di Gennaro Gattuso, falcidiato dalle assenze per infortunio anche a centrocampo. Come già riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, Fabregas non è considerato un titolare per Sarri e potrebbe andare via qualora il Milan riuscisse a superare l’ostacolo rappresentato dagli 8 milioni di euro all’anno di ingaggio per il centrocampista spagnolo.

Intanto Fabregas apre ad una cessione, come lo stesso ha dichiarato nel post-partita della sfida di Europa League: «Al Chelsea sto bene ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe giocare di più. Il Milan? Non ho parlato con nessuno per il momento. E’ chiaro che se non avrò firmato il rinnovo per gennaio da quel mese potrò accordarmi con qualunque altro club e questo probabilmente attirerà tante società. Se rimarrò fino al termine della stagione? Per adesso posso dire di sì. Regista? Con Sarri abbiamo avuto una conversazione su questo tema, è un ruolo nuovo e sto crescendo, devo imparare cose nuove ma posso dare il mio contributo anche in altre posizioni».