Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, obiettivo di mercato del Milan: sono sorti dei problemi per i rossoneri

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, è un obiettivo primario per il nuovo Milan di Leonardo e Gattuso. Il centrocampista del Chelsea potrebbe aggiungere esperienza internazionale, qualità e grande personalità nel centrocampo rossonero. Cesc è considerato un elemento importante da Sarri che nelle scorse settimane lo ha invitato a rimanere ma non è un titolare nel Chelsea e questo potrebbe spingerlo ad andare via, già a gennaio. ‘asse con Londra è sempre vivo, ma servirà un po’ di pazienza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento l’affare non è in via di definizione. Esiste ancora distanza tra la valutazione fatta dal Chelsea e quella fatta dal Milan. I rossoneri e i Blues hanno ottimi rapporti dopo l’affare Bakayoko e questo potrebbe portare, alla fine, a raggiungere un’intesa. Al momento però non c’è l’accordo e finché i Blues non abbasseranno le pretese, Leonardo non volerà in Inghilterra per chiudere l’operazione. L’affare dunque non è ancora stato definito e Leonardo non andrà in Inghilterra. Le alternative a Fabregas sono diverse: piace Sensi del Sassuolo ma il club neroverde difficilmente lascerà andare il centrocampista classe ’95, convocato di recente in nazionale.