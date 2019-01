Bienvenue Fabregas! Ufficiale il passaggio al Monaco

Per l’ex centrocampista del Chelsea, Cesc Fabregas, un contratto fino al 2022 che lo legherà alla società monegasca

Dopo essere stati compagni di squadra, si ritroveranno al Monaco uno come giocatore e l’altro come allenatore. Fabregas raggiunge, infatti, Henry nel Principato. Ora è ufficiale. L’ex Chelsea ha firmato un contratto fino al 2022 con il club monegasco. Dopo le esperienze di Arsenal, Chelsea e Barcellona, una nuova avventura sportiva per il centrocampista spagnolo sta per iniziare. In Francia, con la maglia del Monaco dove proverà a condurlo ad una miracolosa salvezza.