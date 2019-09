Faggiano: «Felice che il Lecce sia in Serie A. Babacar colpo importante»

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato del Lecce, squadra nella quale ha lavorato: le parole del dirigente

Il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni del Corriere Salentino del Lecce, squadra nella quale ha lavorato.

«Sono contento che il Lecce sia tornato in Serie A: per due partite saremo avversari ma sono amico di Liverani e del presidente Meluso. Ho avuto alcuni giocator come Lucioni e Rispoli ma non posso dare giudizi. La Serie A quest’anno è un campionato molto più competitivo, anche Babacar è un colpo importante» ha dichiarato il dirigente.