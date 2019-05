Faggiano: «Napoli società amica, a breve parleremo di diversi giocatori»

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano parla della stagione della squadra ducale e del mercato in vista della prossima stagione

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.

SALVEZZA – «Abbiamo avuto dei rallentamenti a causa dell’infortunio di Inglese, poi il Napoli ha complicato la situazione andando a perdere in casa dell’Empoli… Scherzi a parte, siamo tutti amici».

INGLESE – «Inglese? Non è nostro, vedremo se arriverà altro dal Napoli».

OUNAS E ROG – «Li volevamo anche a gennaio ma poi si sono fatte scelte diverse. A breve parleremo con il Napoli che è una società amica e ci ha sempre rispettato. Vedremo se qualche calciatore di proprietà del Napoli resterà anche l’anno prossimo. Sono tutti ottimi giocatori, posso assicurare che sono anche ottimi ragazzi».

TUTINO – «Lo conosco da tanto, vedremo in base al programma della società, intanto aspettiamo la partita contro la Roma per non fare brutte figure».

SEPE – «In tempi non sospetti dissi che lui sarebbe stato l’ideale per il Napoli poi è legatissimo a squadra e città».