Falcinelli, prove d’addio col Bologna: lui vuole Brescia o Hellas Verona

Diego Falcinelli lascerà il Bologna: l’attaccante vorrebbe giocare o all’Hellas Verona o al Brescia. Tutte le novità

Riccardo Bigon lavora anche in uscita. Uno dei profili in partenza è quello di Diego Falcinelli. Per l’attaccante, che lascerà il Bologna, ci sono vari club, in pole su tutti il Frosinone, ma la volontà della punta è quella di rimanere in Serie A e dunque scegliere Hellas Verona o Brescia, che sono interessate.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’operazione dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto. Anche il Bologna dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio. Sul giocatore anche due club belgi: il Cercle Brugge e il Kortrik.