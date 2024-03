FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 29

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. E deridere senza ritegno l’avversario

EMPOLI – BOLOGNA

venerdì 15/03, ore 20.45, DAZN / Sky

L’Empoli è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 1 a 0. Una frenata, in termini di risultati, era da mettere in conto, ma ora il tempo del pit stop è terminato.

Il Bologna non è riuscito nella Mission Impossible contro la capolista. L’Oscar come miglior sorpresa della stagione è già stato vinto, adesso serve incassare al botteghino la qualificazione Champions.

Sfida tutta da gustare, la giornata potrebbe iniziare col botto.

Il fantacalcista logico

Orsolini sempre in cerca di bonus, in particolare da calcio piazzato.

Il fantacalcista intuitivo

Ndoye potrebbe avere a disposizione una buona quantità di minuti in campo e il primo gol stagionale non deve più tardare.

Il fantacalcista eccessivo

Con Zirkzee fuori causa la scelta di Caprile non è nemmeno troppo eccessiva…

MONZA – CAGLIARI

sabato 16/03, ore 15.00, DAZN

Il Monza non intende mollare niente. Le partite da giocare sono ancora abbastanza per arrivare a bussare ai piani più alti e le scale seppur ripide non fanno paura.

Il Cagliari fa punti da 4 turni e negli ultimi 2 sono arrivate vittorie importantissime. La squadra è in fiducia e le motivazioni sono esagerate: non è detto che la serie positiva si debba già interrompere.

Scontro interessante, ci aspettiamo una partita sopra la media in termini di bonus prodotti.

Il fantacalcista logico

Pessina superstar. Guai a toccarlo, titolare sempre.

Il fantacalcista intuitivo

Andrea Carboni sta trovando continuità, prestazioni e addirittura bonus: in questa giornata rischia di essere la scelta migliore anche in ballottaggio con profili di livello superiore.

Il fantacalcista eccessivo

Non zappa, anzi, serve assist: dentro Zappa.

UDINESE – TORINO

sabato 16/03, ore 15.00, DAZN

L’Udinese ha appena fatto il colpaccio e non è il primo della stagione. Il periodo è favorevole, le cose riescono benissimo e mettersi in una posizione serena a questo punto dell’anno sarebbe tanta roba.

Il Torino in pratica crea e concede allo stesso modo: 26 sono i gol sia fatti che subiti. Ok, ma i punti? 5 nelle ultime 5. Va beh, ma Juric vorrà mica mantenere questa media perfetta…

Rischio match bloccato, un pareggio potrebbe non dispiacere troppo se la situazione non decollasse in fretta.

Il fantacalcista logico

E’ giunta l’ora per Lovric di tornare a fare qualche bonus.

Il fantacalcista intuitivo

Anche non partisse titolare, come si può non schierare Zarraga in questo periodo?

Il fantacalcista eccessivo

Rientra Ricci. Pungerà!

SALERNITANA – LECCE

sabato 16/03, ore 18.00, DAZN

La Salernitana è difficile da non considerare ormai spacciata. Il clima è tutt’altro che sereno, il che emerge abbastanza chiaramente anche dalle ultime vicende interne.

Il Lecce non sta tanto meglio, ma le chance di permanenza nella massima serie ci sono eccome. Gotti potrebbe iniziare il suo lavoro tentando di ridare slancio a una produzione offensiva diventata preoccupante.

Sfida ricca di incognite che rimane aperta a qualsiasi risultato.

Il fantacalcista logico

Candreva non segna dalla 20a giornata, è il momento di uno scaldabagno dei suoi.

Il fantacalcista intuitivo

Il Lecce deve sfondare davanti e Piccoli scalpita come un destriero da battaglia.

Il fantacalcista eccessivo

Fazio può essere tutto tranne che una garanzia. Però mannaggia quanto è alto!

FROSINONE – LAZIO

sabato 16/03, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Frosinone non vince una partita da gennaio e ad oggi sarebbe la terza retrocessa. Il problema più grosso rimane la fase difensiva che il discreto attacco di Di Francesco non riesce a controbilanciare.

La Lazio si è trovata senza Maurizio Sarri dall’oggi al domani. La società sta faticando a tenere unito il gruppo e senza una soluzione efficace c’è il rischio di compromettere una dignitosa stagione.

Ci aspettiamo una partita nervosa e probabilmente non verremo estasiati dal bel gioco.

Il fantacalcista logico

Il Frosinone ha necessità assoluta del miglior Soulè.

Il fantacalcista intuitivo

Spera nella resurrezione di Zaccagni.

Il fantacalcista eccessivo

Chi sarebbe ‘sto Ghedjemis? Spunti interessanti… Buttiamolo dentro.

JUVENTUS – GENOA

domenica 17/03, ore 12.30, DAZN / Sky

La Juventus ha vinto una sola partita nelle ultime 4 giocate in casa. Non un ruolino da zone alte di classifica, e infatti è passata da quasi prima a terza.

Il Genoa in trasferta nel 2024 ha perso solo contro l’Inter uscendo dal campo con la testa altissima. Gilardino ha una squadra che gioca senza pressioni pur mantenendo vivo l’entusiasmo.

La vittoria dei bianconeri è il risultato più probabile, ma per nulla scontato.

Il fantacalcista logico

Schiera sicuro Cambiaso, che si è preso il posto fisso manco fosse Checco Zalone.

Il fantacalcista intuitivo

Rientra o non rientra? Nel dubbio Rabiot va messo comunque.

Il fantacalcista eccessivo

Ora che si è sbloccato Vitinha può essere il nome di giornata dell’eccessivo.

VERONA – MILAN

domenica 17/03, ore 15.00, DAZN

Il Verona sta vincendo tutte le partite che deve vincere, negli scontri diretti per la salvezza è implacabile e nel nuovo anno al Bentegodi non ha mai perso.

Il Milan si è preso il secondo posto e non vuole più lasciarlo. E’ vero che negli ultimi turni di campionato non ha segnato granchè ma è riuscita a subire ancora meno.

Potrebbe non essere tra le partite più memorabili della stagione e si prevedono poche soddisfazioni per chi è in cerca di gol a carrellate.

Il fantacalcista logico

Giroud a secco di bonus da tre giornate non succede spesso, figurarsi quattro…

Il fantacalcista intuitivo

Tomori era fuori da una vita, avrà fretta di recuperare il tempo perso.

Il fantacalcista eccessivo

Noslin potrebbe trovare il guizzo giusto contro un avversario affaticato dall’impegno infrasettimanale.

ATALANTA – FIORENTINA

domenica 17/03, ore 18.00, DAZN

L’Atalanta in campionato da quando ha smesso di vincere circa un mesetto fa non ha più ricominciato, ma c’è un alibi: ha giocato solo con squadre che le stanno davanti.

La Fiorentina non perde da un po’, la classifica è tornata interessante e senza la brutta faccenda dei rigori chissà dove sarebbe.

La vittoria dei padroni di casa ha una quota decisamente bassa ma la sfida rimane affascinante.

Il fantacalcista logico

La caccia è sempre aperta per il formidabile Koopmeiners.

Il fantacalcista intuitivo

Ok, in coppa segna sempre e fa tanto piacere. Magari anche qualche bonus in campionato non farebbe schifo. Dai Scamacca!

Il fantacalcista eccessivo

Scommette tutto su Mandragora prossimo rigorista…

ROMA – SASSUOLO

domenica 17/03, ore 18.00, DAZN

La Roma sta forse vivendo il suo momento meno esaltante dal punto di vista dei risultati da quando è arrivato De Rossi. L’occasione è quella giusta per tornare a prendersi l’intera posta in gioco.

Il Sassuolo ha riscoperto il sapore della vittoria e dato che i punti gli servono come il pane sicuramente ci ha preso gusto nel farli.

Giallorossi nettamente avanti nei pronostici. Sono davvero sempre ribaltabili?

Il fantacalcista logico

Svilar è un signor portiere, inoltre c’è la possibilità concretissima di mantenere la rete inviolata.

Il fantacalcista intuitivo

Aouar combinerà qualcosa di buono oppure tornerà nell’anonimato?

Il fantacalcista eccessivo

Laurientè è determinatissimo. Potrebbe essere il momento di raccogliere quanto di buono seminato.

INTER – NAPOLI

domenica 17/03, ore 20.45, DAZN

L’Inter è tornata da Madrid dopo aver vissuto la più grande delusione stagionale. In campionato continua a non esserci storia, ma il momento è emotivamente delicato.

Il Napoli è reduce da vicende analoghe, sempre in Spagna. Un’eliminazione che costa cara da tanti punti di vista e la qualificazione alle coppe europee per il prossimo anno è l’unico obiettivo che rimane.

La partita della rivalsa per entrambe, scorie di rabbia e delusione la potrebbero incattivire.

Il fantacalcista logico

Prevede diversi bonus per Martinez. Avrà superato l’anticiclone Madrid?

Il fantacalcista intuitivo

A proposito di bonus, sono stati pochissimi in questa stagione per Barella. Moto d’orgoglio contro il Napoli magari…

Il fantacalcista eccessivo

Jesus sarà un ex avvelenato? Scopriamolo!