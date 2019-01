Empoli scatenato, ufficiali Farias e Pajac. Anche Dell’Orco?

Empoli, arriva anche l’attaccante Diego Farias: rinforzo offensivo per la formazione toscana che mette gli occhi sul difensore Dell’Orco

Giornata frenetica di calciomercato in casa Empoli. La società toscana cerca i colpi che possano aiutare la formazione di Iachini nella conquista della permanenza in Serie A. Non solo Diks, in arrivo dalla Fiorentina, ma anche Diego Farias. L’attaccante ex Cagliari è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. «L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Diego Farias».

Non solo Farias, tuttavia: è di questi minuti la notizia di Sky secondo cui la società toscana si avvicina in maniera importante al difensore classe 1994 Dell’Orco in uscita dal Sassuolo. E solamente pochi minuti fa il sito web ufficiale del club toscano ha reso nota la chiusura di una nuova operazione in entrata, sempre volta a rinforzare il reparto offensivo del club. Si tratta di Pajac, in arrivo dal Cagliari: «L’Empoli comunica di aver raggiunto con il Cagliari l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Marko Pajac». Doppio colpo in attacco, servirà a mitigare l’assenza di Zajc in uscita al Fenerbahce?

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @CagliariCalcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Diego Farias pic.twitter.com/wOuTTHZ5OI — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 31, 2019