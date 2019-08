Diego Farias sarà un nuovo giocatore del Lecce. Intesa con il Cagliari: tutto sull’approdo del brasiliano in giallorosso

Tutto fatto per l’arrivo di Diego Farias al Lecce: questa sera il club pugliese riceverà la firma telematica direttamente da Cagliari. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

Prestito oneroso con obbligo di riscatto: questa la formula del trasferimento, con i salentini che pagheranno in totale 7 milioni per Farias. Domani visite mediche per l’attaccante, pronto a mettersi al lavoro, agli ordini di Liverani.