La rivoluzione rossonera di Elliott: Fassone e Mirabelli ‘dimezzati’

Il Fondo Elliott vara i programmi per il suo Milan. Per Fassone e Mirabelli sarà addio soft. In arrivo Leonardo, stallo Gazidis

Tante novità nel futuro societario del Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sono partiti alla volta di Londra per chiedere delle garanzie sul loro futuro ma non solo. I due stanno continuando a lavorare per il Milan e hanno incontrato anche Alvaro Morata, uno degli obiettivi per l’attacco rossonero. Marco Fassone, amministratore delegato della società rossonera, ha incontrato i manager di Elliott e l’idea dei nuovi proprietari rossoneri è quella di mettere alla porta i due attuali dirigenti ma senza fretta, accompagnandoli all’addio in maniera ‘soft’.

Sono stati infatti dimezzati i poteri dell’ad Fassone e Massimiliano Mirabelli avrà un ‘tutor’ al suo fianco per il mercato. Sono stati chiesti ai dirigenti acquisti di spessore per rilanciare il club, tenendo naturalmente bene a mente i conti perché l’obiettivo è quello di far quadrare il bilancio. Sia Fassone che Mirabelli sembrano destinati a dire addio ai propri incarichi ma non lasceranno nelle prossime ore. E’ in arrivo Leonardo, che dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore dell’area tecnica. Ivan Gazidis, ora all’Arsenal, avrebbe confidato agli amici di voler rimanere a Londra, specie dopo l’addio di Wenger. Per il ruolo di ad si fanno i nomi di Gandini, ora alla Roma e già ex rossonero, e di Franck Tuill, manager di Elliott che segue il dossier Milan fin dal principio, più defilato Carnevali del Sassuolo.