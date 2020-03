Fedele: «Il Milan deve tornare a puntare su Spalletti»

Ecco le dichiarazioni di Furio Fedele sul Milan e sull’emergenza Coronavirus nell’intervista rilasciata in esclusiva a Milan News 24

Il noto giornalista Furio Fedele ha espresso il suo parere sul destino del Milan e del calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata in esclusiva a Milan News 24.

«Il Covid-19 ha già colpito la salute degli italiani, ma avrà anche ripercussioni psicologiche importanti e la fase di sperimentazione della “nuova normalità” sarà ardua. Trovo difficile ipotizzare un arrivo di Rangnick in un Paese che non conosce e lasciando un lavoro che ne valorizza tutte le caratteristiche come quello al Lipsia. Per me il Milan dovrebbe affidarsi all’usato sicuro e tornare a puntare su Luciano Spalletti».