Felice Pulici è morto, addio all’ex portiere della Lazio

Lutto nel mondo del calcio, Felice Pulici è morto all’età di 74 anni: è stato il portiere della Lazio del primo scudetto

Felice Pulici si è spento all’età di 74 anni, lutto nel mondo del calcio e in casa Lazio. Come riporta l’Ansa l’ex portiere è morto nelle scorse ore, addio a uno dei simboli della storia biancoceleste: estremo difensore del primo scudetto del club capitolino, Pulici è stato successivamente allenatore della formazione Primavera e successivamente direttore generale della società laziale. Nato a Sovico, il classe 1945 ha vestito le maglie anche di Lecco, Novara, Monza e Ascoli. Un’altra perdita per il mondo del pallone in questo funesto 2018.