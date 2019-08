Fenerbahce-Cagliari 2-2: pari nell’amichevole, esordio Nainggolan

Il Cagliari è sceso in campo contro il Fenerbahce per un’amichevole terminata 2-2, La cronaca del match e il tabellino

Nuova amichevole per il Cagliari. La squadra di Maran è scesa in campo per una sfida contro il Fenerbahce, terminata 2-2. A segnare i gol sono stati Emre, cal 36′, Ozan al 45′, Han al 53′ e Joao Pedro al 62′. Anche Nainggolan ha trovato il nuovo esordio in maglia rossoblù.

LA FORMAZIONE ROSSOBLU – Cragno (84′ Rafael); Cacciatore (46′ Mattiello), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannīs (72′ Pinna); Rog (74′ Oliva), Nainggolan (61′ Cigarini), Ioniță; Birsa (46′ Han); João Pedro (80′ Deiola), Pavoletti (74′ Cerri)