Il difensore Adil Rami ha firmato un nuovo contratto con il Fenerbahce. Intesa di un anno con opzione per il secondo

Nuova avventura per Adil Rami. Il difensore ex Milan ha scelto la Turchia per ripartire dopo l’avventura in Francia con l’Olympique Marsiglia. Niente Italia per lo svincolato difensore che era stato accostato al Brescia.

